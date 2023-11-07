Формальдегіди, діоксид азоту та пил: у Черкасах фіксують забруднення повітря

Рівень забруднення атмосфери над містом Черкаси підвищений. Про це свідчать результати дослідження індексу забруднення атмосфери (ІЗА).

Проте якість повітря у місті суттєво покращилась у порівнянні з попереднім місяцем, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"У вересні ІЗА становив 9,33, що відповідає критеріям високого забруднення атмосфери. У жовтні ІЗА дорівнює 5,33 одиниці", — деталізував Віталій Постригань.

Лабораторія центру щоденно відбирає проби повітря в центрі міста, по вулиці Олени Теліги та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Дніпровському мікрорайоні. Із 30 жовтня по 4 листопада фахівці дослідили 395 проб атмосферного повітря. Встановили, що формальдегід, діоксид азоту та пилові домішки перевищують свою гранично допустиму концентрацію по середнім за добу значенням від 1,1 до 2,1 раза.

"Найвищі перевищення по формальдегіду зафіксували у Дніпровському мікрорайоні. В центрі міста виявлені перевищення по пилу та діоксиду азоту 30 жовтня та 3 листопада. У Південно-Західному мікрорайоні лише пилові домішки перевищували гранично допустиму концентрацію по середнім за добу значенням 30 жовтня.

Більш детальна інформація по концентраціях основних забрудників повітря в цілому по м. Черкаси приведена в таблиці.

"Порівняно з попереднім тижнем в цілому по місту суттєво зменшились концентрації завислих в повітрі речовин. Решта контрольованих шкідливих домішок залишились без суттєвих змін. Утім очікуємо, що після 8 листопада погода забезпечить покращення атмосферного стану — північними вітрами до Черкас надійде холодне повітря, яке перемістить викиди головних забруднювальних атмосферу підприємств за межі міста", — додав метеоролог.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України