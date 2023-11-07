Qırımda eñ büyük yapma göllerinden biri - Qarasuvbazar yapma gölü quru olğanı sebebinden yarımadanıñ bütün cenüpşarqiy toprağı, strategik suv yedegisiz qala bilir. Berim ayında işğal qırım parlamentiniñ "nutuqçı"sı Volodımır Konstantınov bildirdi ki, bu suv yedegi eñ az senege yeterli olur. O zaman biz, Qarasuvbazar yapma gölünden reportajımıznı yayınladıq. Suspilne Qırım mühbiri, bu vaqıttjan soñ vaziyet nasıl deñişkenini körmege ketti.

Qarsuvbazar yapma gölü ne qadar quru olğanını uzaqtan körmek mümkün: suv, suv bentiniñ temelinden ketti, kanallar deyerli qurudır. Suv benti ise tüşmege ve yoq etmege başladı, dep yerli sakinler añlatalar. Olar, Qırımda yañı suv krizi başlağanını tüşüneler.

Yerli sakinler, Suspilne Qırım mühbirine añlattılar ki, işğalcilerge Qırımnıñ kimge ait olğanını hatırlatmaq içün vatanperverli işaretlerni sıq qalalar.

Qarasuvbazar yapma gölü yanında Ukraina bayrağı resimi. Фото: Олександр Сокирський/Суспільне Крим

"Qarasuvbazar rayonında biz kibi çoq insan bar. Yerli qırımtatarlarnıñ çoqusı Ukrainanı destek ete. USQni bekleymiz. İşğalciler ise añlaylar ki, mında olar vaqtınca ükümdarlar, bunıñ içün yapma gölüne ve tabiatqa böyle diqqatsız baqalar. Yapma gölüniñ tamam yalısında çöplük yapalar, estağfurullah. Olarnıñ vazifesi, kelecek aqqında tüşünmeyip, çoq almaqtır", — dep yerli sakin añlattı.

2023 senesi yaz ve küz mevsimleri Qırımda pek sıcaq ve quru edi, dep Qırım sakinleri qayd eteler. Qarasuvbazar yapma gölüne suv bergen özenler, quru oldılar. Amma şu anda Qarasuvbazar yapma gölünde böyle degen faydalı suv bar olsa da, ondan suv alğan Tayğan yapma gölünde ise qurumaq telükesi astındadır.

Ekolog Yevhen Hlobıstov ayttı ki, yarımadada suv qıtlığı sebepleri arasında tek ilkim şartları degil. Qırımğa köçip oturğan ruslar sebebeinden yarımadanıñ ealisi deyerli bir million kişige arttı, bunıñ içün de quru bölgede suv istimali de arttı.

Qırım yarımadasınıñ bu toprağında suv teminatınen bağlı felâket vaziyeti çöze bilir edi, eger ruslar Kahovka GESnıñ suv bentini mahv etmese ediler. Çünki bunıñ neticesinde Şimaliy Qırım kanalı deyerli yoq oldı.

Qarasuvbazar yapma gölüniñ yalısındaki çöplük. Фото: Олександр Сокирський/Суспільне Крим

Qırımdaki yapma gölleriniñ vaziyeti aqqında ne bilemiz

İşğalciler Kahovka GESnıñ bentini patlatqan dört ay soñ Qırım yarımadası, suv buhranı telükesi astına tüşti. Qarasuvbazar suv anbarı ve Tayğan yapma gölü, leyha miqdarınıñ tek 32%-ine ve 16%-ine toludır.

Bundan ğayrı GES patlağan soñ Qırım işğal akimiyeti, yarımadada suv teminatınen bağlı ciddiy meselelerni gizlemege başladı. Yerli sakinlerni içilir suvnen teminat aqqında laf etemiz.

Ekim ayınıñ başında Qırım suv anbarları, tabiat suvlarından 62%ge tolu. Yarımadadaki quru ava vaziyetni zorlaştırır, suv anbarlarını doldurmaq içün yağmur pek az.

Arman ayında Qırımnıñ işğal başı Serhiy Aksönov bildirdi ki, Şimaliy Qırım kanalında suv seviyesi yavaş-yavaş tüşe, anda suv yedegi tek üç ayğa yeterli olur.

Şimaliy Qırım kanalı vastasınen Qırım içilir suvnen temin etilir. Bent patlağanı sebebinden kanal saylaşa bilir, çünki suv aşağığa aqımğa aqıp çıqa.

Keçenlerde Şimaliy Qırım kanalı, Özü özenindeki Kahovka suv anbarından suv ala edi. Şu anda yoldaş fotoresimlerine köre, kanalğa suv bergen Özü özeniniñ yerlerinde suv quruy.

MTMŞnıñ kâtibi Oleksaiy Danilov tüşüne ki, Kahovka GES patlağanı sebebinden yaqın üç-dört senege Qırım suvsız qalır, çünki yarımadağa suv teminatı tamamınen imkânsız olur.

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