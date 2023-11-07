У Черкасах на тиждень перекриють деякі вулиці

У Черкасах з 7 по 14 листопада перекриють рух транспорту декількома вулицями. Там проводитимуть аварійні розкопки на тепловій мережі.

Про це Суспільному повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Виконавчий комітет проголосував за перекриття руху транспорту з 7 по 14 листопада вулицею Богдана Хмельницького між вулицею Гоголя та бульваром Шевченка, а також вулицею Митницька між Надпільною та Благовісною", — розповів Анатолій Бондаренко.

Суспільне Черкаси

За словами міського голови, ВП "Черкаська ТЕЦ" ПрАТ "Черкаське хімволокно" проводитиме аварійні розкопки на тепловій мережі.

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