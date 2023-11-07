НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Черкасах на тиждень перекриють деякі вулиці
ДорогиНОВИНИРегіони

У Черкасах на тиждень перекриють деякі вулиці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Черкасах на тиждень перекриють деякі вулиці
Суспільне: Черкаси

У Черкасах з 7 по 14 листопада перекриють рух транспорту декількома вулицями. Там проводитимуть аварійні розкопки на тепловій мережі.

Про це Суспільному повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Виконавчий комітет проголосував за перекриття руху транспорту з 7 по 14 листопада вулицею Богдана Хмельницького між вулицею Гоголя та бульваром Шевченка, а також вулицею Митницька між Надпільною та Благовісною", — розповів Анатолій Бондаренко.

У Черкасах на тиждень перекриють низку вулиць
Суспільне Черкаси

За словами міського голови, ВП "Черкаська ТЕЦ" ПрАТ "Черкаське хімволокно" проводитиме аварійні розкопки на тепловій мережі.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Одещині ремонт моста через канал Кофа подорожав до 213 млн
На Одещині ремонт моста через канал Кофа подорожав до 213 млн
У Києві ремонтуватимуть естакаду, що веде з Дніпровського узвозу на Набережне шосе
У Києві водіїв попередили про ремонт естакади на Дніпровському узвозі. Скільки триватимуть роботи
З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної
З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної
Дорога
"Ні тротуару, ні дороги": у Полтаві жителі мікрорайону Очеретянка просять відремонтувати дорогу
На початок