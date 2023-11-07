На Запоріжжі через обстріли РФ залишаються знеструмлені 25 955 споживачів

Станом на ранок 7 листопада без енергопостачання залишаються 25 955 споживачів у 64 населених пунктах Запорізької області. Всі відключення пов’язані із наслідками бойових дій.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Вчора, 6 листопада, через артобстріли російських військ без електроенергії залишилися 1113 домівок в 10 прифронтових населених пунктах Гуляйпільського району на Запоріжжі. Енергетики протягом кількох годин усунули пошкодження та відновили енергопостачання:

"Також енергетики повернули світло 623 родинам Новомиколаївщини, чиє енергоживлення порушувалося внаслідок ворожих обстрілів, та до 54 домівок на Оріхівщині, що знеструмлювалися напередодні через бойові дії".

Крім того, у м. Вільнянськ були заживлені 170 споживачів, на території обслуговування Запорізького РЕМ – 40 та у м. Запоріжжя – 574 абоненти.

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