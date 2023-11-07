На Миколаївщині продовжують відновлювати зруйновані мости

На Миколаївщині продовжують відновлювати пошкоджені й зруйновані мости внаслідок російської агресії. Станом на сьоме листопада у Вознесенському районі три повністю зруйновані мости й один частково пошкоджений.

Про це під час брифінгу розповіла виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата.

"Коли був пошкоджений міст автомобільний по дорозі "Н-24" – було порушено сполучення і в самому місті й також логістичні шляхи", — говорить Антоніна Шарата.

Зі слів посадовиці, внаслідок співпраці з бізнесом і всіх гілок влади спорудили тимчасову переправу.

"Жодних коштів бюджетних туди не було витрачено. Це все кошти нашого сумлінного бізнесу. Понад 10 мільйонів гривень інвестовано в цей об'єкт. Також один залізничний міст, який був пошкоджений в місті – вже повністю відновлений", — розповідає Антоніна Шарата.

Фото: Пресцентр ініціативи "Децентралізація"

За словами Шарати, планують відновлювати й два інші мости.

"По-іншому мосту через Південний Буг — зараз відбуваються тендерні процедури. І ще у нас залишається один міст — частково пошкоджений в селі Воронівка. Але там сільська рада збирає документи, в перспективах на відновлення", — додає посадовиця.

Що відомо про відновлення мостів у Вознесенському районі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Вознесенському районі було підірвано чотири мости: два автомобільні та два залізничні. Один у 2023 році з них відремонтований та введений в експлуатацію, щодо інших — триває підготовка документації та інженерні роботи.

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