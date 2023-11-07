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Збирав гроші на лікування бійців і дітей: волинянина судили за шахрайство
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Збирав гроші на лікування бійців і дітей: волинянина судили за шахрайство

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У міському суді Нововолинська оголосили вирок 32-річному волинянину, якого наприкінці червня затримали за фейкові збори коштів на лікування військових і дітей.

Як повідомили в Нацполіції області, чоловіка визнали винним у вчиненні 100 злочинів і присудили п'ять років позбавлення волі.

Підозру волинянину оголосили у вересні, відтоді за рішенням суду він перебував під вартою.

Що відомо про затримання волинянина і за що його судили

За даними слідства, 32-річний житель Нововолинська із 2022 року розміщував у соцмережах фіктивні оголошення про збір коштів на лікування хворих дітей та реабілітацію поранених військовослужбовців.

Відомо, що небайдужі українці перерахували чоловіку понад 60 тисяч гривень.

Під час обшуків вдома у чоловіка правоохоронці тоді вилучили мобільні телефони, на яких засуджений створив 21 обліковий запис для збору коштів.

При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.

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