У жителя Вінниччини вилучили понад півтонни нелегального алкоголю

Більше півтонни контрафактного алкоголю відомих брендів вилучили поліцейські у Могилів-Подільському районі на Вінниччині. Його вартість — понад 50 000 гривень.

Спиртне виявили під час огляду автомобіля 26-річного жителя села Серебрія. Про це повідомляють у Нацполіції регіону.

Чоловік перевозив 166 тетрапаків без марок акцизного збору. Документів на підакцизний товар не мав. Походження та призначення алкоголю пояснити не зміг. Продукцію вилучили та направили на експертизу. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.