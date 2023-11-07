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Звільненому міському голові Владиславу Атрошенку вручили диплом та нагрудний знак "Почесний громадянин Чернігова"
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Звільненому міському голові Владиславу Атрошенку вручили диплом та нагрудний знак "Почесний громадянин Чернігова"

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Звільненому міському голові Владиславу Атрошенку вручили диплом та нагрудний знак &quot;Почесний громадянин Чернігова&quot;
ФОТО: Суспільне Чернігів

Дипломи та нагрудні знаки "Почесний громадянин міста Чернігова" вручили колишньому міському голові Владиславу Атрошенку та завідувачу ортопедичного відділення КНП "Чернігівська міська лікарня №2" Володимиру Фризу.

Відбулося це 7 листопада у приміщенні Чернігівської міської ради.

"Я, звісно, вдячний виконувачу обов'язків міського голови Олександру Ломаку, я вдячний депутатському корпусу, всім чернігівцям, які повірили свого часу в місто Чернігів. В те, що місто може відновлюватися і може бути лідером серед обласних центрів України. І я впевнений, що спільними зусиллями ми ще повернемо місто на лідируючі позиції, як би це важко та фантастично не звучало. Я вдячний громаді і всім людям. Це нагорода громади", — прокоментував нагороду Атрошенко.
Владислава Атрошенка нагородили званням "Почесний громадянин Чернігова"
Нагороди "Почесний громадянин Чернігова". ФОТО: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Чернігова" колишньому міському голові Атрошенку депутати ухвалили 1 листопада під час сесії Чернігівської міської ради.

Одним питанням вони голосували за присвоєння почесного звання також і бійцям 1-ї танкової бригади Артуру Олефіренку, Миколі Стефураку, старшому сержанту ЗСУ Олексію Приходьку та завідувачу ортопедичного відділення КНП "Чернігівська міська лікарня №2" Володимиру Фризу.

Зокрема, 3 листопада Владислав Атрошенко надіслав заяву у фінуправління Чернігівської міськради, в якій він відмовився від грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат (67 тисяч гривень, — ред.), яка надається разом з присвоєнням звання "Почесний громадянин Чернігова".

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