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У Вознесенському районі Миколаївщини російські обстріли зруйнували майже 500 будівель
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У Вознесенському районі Миколаївщини російські обстріли зруйнували майже 500 будівель

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У Вознесенському районі Миколаївщини російські обстріли зруйнували майже 500 будівель
Відновлення фізкультурно-оздоровчого комплексу у Вознесенську. Фото: Міська влада Вознесенська/Facebook

У Вознесенському районі Миколаївщини 493 будівлі внесли до реєстру пошкодженого майна внаслідок російського вторгнення. Станом на сьоме листопада відновили вісім багатоповерхівок. Також 13 мешканців зруйнованої багатоповерхівки отримали сертифікати на 16 мільйонів гривень для придбання нового житла.

Про це під час брифінгу розповіла виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата.

Антоніна Шарата говорить, найбільших руйнувань в районі зазнав житловий фонд.

"Відновлено вже вісім багатоповерхівок, 146 громадян вже звернулися по програмі "єВідновлення". 140 заяв уже розглянуто міською радою, і 127 міськвиконком затвердив виплати на суму 8 з половиною мільйонів", — каже Антоніна Шарата.

Також у Вознесенську є одна повністю зруйнована багатоповерхівка, що підлягає демонтажу. Мешканці будинку отримують компенсацію відповідно до програми "єВідновлення".

"Спочатку міська рада надала житло у своїх гуртожитках. Зараз люди, хто винаймає житло, хто в родичів перебуває. 14 громадян подалися через "єВідновлення" на повне відшкодування за зруйноване майно. 13 вже отримали сертифікати майже на 16 мільйонів гривень", — говорить посадовиця.

У Вознесенському районі російські обстріли зруйнували майже 500 будівель
Пошкоджена п'ятиповерхівка у Вознесенську після обстріл, серпень 2022 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Бузька громада відновила 20 пошкоджених будинків власним коштом.

Заклади освіти – станом на листопаду практично всі відновлені, додає повідомлення.

"Зараз в місті триває відновлення басейну фізкультурно-оздоровчого комплексу. Він був пошкоджений, міська рада на це виділила понад два мільйони гривень", — розповідає Шарата.

У Вознесенському районі російські обстріли зруйнували майже 500 будівель
Відновлення фізкультурно-оздоровчого комплексу. Фото: Міська влада Вознесенська/Facebook

Що відомо про програму "єВідновлення"

  • З травня стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.
  • Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.
  • 12 травня уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.
  • 10 травня Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.
  • 23 лютого Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

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