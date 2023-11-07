НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Веклюк
СМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Веклюк

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Веклюк
Фото: Facebook/Яблунівська ОТГ

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув військовослужбовець з Косівського району, що на Івано-Франківщині, Василь Веклюк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади. Церемонію прощання транслювали онлайн.

Василь Веклюк народився 4 березня 1983 року. Жив у Стопчатові Яблунівської громади.

29 червня 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Він воював у складі 42 окремої механізованої бригади.

Василь Веклюк загинув 4 листопада 2023 року поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
На Запорізькому напрямку загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
На Запорізькому напрямку поблизу Вербового загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
Матері на Житомирщині із передової у труні привезли не її сина
Загинув за Україну: матері на Житомирщину привезли тіло не її сина
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На початок