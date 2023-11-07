Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув військовослужбовець з Косівського району, що на Івано-Франківщині, Василь Веклюк.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади. Церемонію прощання транслювали онлайн.
Василь Веклюк народився 4 березня 1983 року. Жив у Стопчатові Яблунівської громади.
29 червня 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Він воював у складі 42 окремої механізованої бригади.
Василь Веклюк загинув 4 листопада 2023 року поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
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