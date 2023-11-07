Конфлікт на пішохідному переході: у Києві водій побив перехожого за зауваження

У Києві водій не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід. У відповідь на зауваження пішохід отримав удар у голову.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків. Вони з проспекту Академіка Палладіна у тяжкому стані госпіталізували іноземця. У чоловіка, 1985 року народження, була травма голови.

У поліції поінформували, що знайшли свідка, який розповів, що водій автомобіля "Volkswagen" вдарив пішохода у голову та поїхав. Протягом кількох годин правоохоронці знайшли підозрюваного і затримали на одній з вулиць району. Ним виявився місцевий житель, 1971 року народження.

Підозрюваний у побитті. Фото: Національна поліція

"Між чоловіками на дорозі виник конфлікт через правила дорожнього руху. Водій автомобіля не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід, через що той зробив зауваження та вдарив авто. Розлютившись, керманич вийшов з транспортного засобу і вдарив чоловіка у голову. Громадянин впав та втратив свідомість",— йдеться у повідомленні.

За ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. На час розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під’їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

У Києві судитимуть двох підозрюваних у вбивстві жителя Сумщини, який приїхав у столицю на заробітки. Перед смертю чоловіка били та катували заради пароля від банківської картки, а потім вже мертвого перенесли під паркан, закидавши сміттям

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.