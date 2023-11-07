Військовим 103 бригади тероборони передали лазне-пральний комплекс

Військовослужбовцям 103 бригади тероборони передали лазне-пральний комплекс. Пересувний причеп обладнали генераторами, котлами для обігріву і пральними машинами. Облаштували комплекс за гроші благодійних фондів.

Як розповів Суспільному розробник комплексу Олесь Дмитришин, перевезти лазне-пральний комплекс можна будь-яким транспортом. Максимальний запас води — дві тонни. За один набір води душ може прийняти 40-50 людей.

"У "Шипоті" є чотири прості душі, є дві пралки, дві сушки, є потужні акумулятори на 400 АМ, є маркіза, яка захищає людей під час користування цим комплексом. Так само передбачили всередині роздягалку, невеличкий столик, рукомийник, щоб в таких умовах можна провести елементарні гігієнічні процедури", — каже розробник комплексу Олесь Дмитришин.

Пральні машинки у комплексі "Шипіт". Львівська ОВА

Водозабір у комплексі передбачений кількома способами: через центральне водопостачання, тобто через кран, та через глибинний насос, який може занурюватися глибоко у криницю чи свердловини і закачувати у комплекс воду.

Душ у лазне-пральному комплексі. Суспільне Львів

У мобільному лазне-пральному комплексі бійці за один раз матимуть змогу прийняти душ, випрати речі та одразу їх висушити.

"Наші військові потребують моментів, коли можна знову повернутися до звичних для кожного побутових справ – перепочити, прийняти гарячий душ, випрати й висушити речі. Тому цей комплекс є дуже необхідним", — каже старший лейтенант 103 бригади тероборони Остап Гадач.

Вартість комплексу — близько 1,5 млн гривень.