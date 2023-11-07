Заступницю директора столичного іподрому підозрюють у корупції. Оренду складу для благодійної організації посадовиця "оцінила" у понад 100 тис. грн. Її затримали під час отримання першої частини хабара.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовиця комунального підприємства вимагала від керівника благодійної організації 108 тис. грн за укладання договору про оренду приміщень. Благодійник підшукував склад для зберігання гуманітарної допомоги.

6 листопада заступницю керівника київського іподрому затримали правоохоронці. Це сталося під час одержання нею першої частини хабара в сумі 18 тис. грн.

Грошові кошти, вилучені під час затримання посадовиці столичного іподрому, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

За фактом події жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Їй загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Досудове розслідування триває. Слідчі збирають доказову базу для притягнення до відповідальності можливих співучасників корупційної схеми.

Що відомо про викриття випадків хабарництва у Києві

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У Києві викрили адвоката, який взяв гроші від клієнта за "позитивне" вирішення справи.

Колишній директор Інституту психології одного із вищих навчальних закладів Києва проведе у в'язниці три роки за хабар. Він одержав від жінки $5 тисяч, пообіцявши посприяти її працевлаштуванню в навчальний заклад.

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Директор столичного "Гідропарку" вимагав хабар за дозвіл на розміщення дитячих атракціонів.