Головні новини Рівного та області 7 листопада

Новини та події Рівного та Рівненської області 7 листопада 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Від цього залежить життя людей": у Рівному рятувальники провели рейд вулицями, куди не може заїхати спецтехніка
У Рівному працівники ДСНС 7 листопада провели рейд за адресами житлових будинків, де раніше виникали проблеми для заїзду їхньої спецтехніки. Найчастіше пожежники не можуть доїхати до будинку через встановлені конструкції. Рятувальники сформували список із 16 таких адрес.
У парку в Рівному започаткували "Алею пам'яті і життя" та висадили перші дерева
У Рівному в парку "Хімік" місцеві екоактивісти та працівники тресту зеленого господарства посадили 13 японських верб. Дерева стали початком нової "Алеї пам'яті і життя".
Про це Суспільному розповіла організаторка акції Катерина Євушко.
Під час висадки дерев учасники проводили відкритий збір грошей на закупівлю розвідувальних дронів для Збройних сил України. Акцію організували у рамках всеукраїнського проєкту "Greening of the Planet".
"Greening of the Planet" — це благодійна організація, у першу чергу. За підтримки міжнародного штабу допомоги українцям організували збір коштів "1000 дронів для України". В рамках акції оголосили також збір на ці дрони для 110-ї механізованої бригади", — розповіла Катерина Євушко.
Під час закладення у парку "Алеї пам'яті і життя", за словами Катерини Євушко, зібрали понад 15 тисяч гривень. Також тут планують висадити саджанці верби та калини.
У Рівному мунварта перевіряє розміщення рекламних вивісок. Як це відбувається
У листопаді 2023 року інспектори відділу контролю за благоустроєм муніципальної варти Рівного перевірятимуть північну частину Рівного на законність розміщення рекламних носіїв.
7 листопада інспектори повторно обходили вулицю Богоявленську, де напередодні проводили роз'яснювальну роботу, інформує кореспондентка Суспільного.
У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху
Інцидент стався 6 листопада на вулиці Степана Бандери. Повідомлення до поліції надійшло від медиків, вони надавали допомогу та доставили до лікарні хлопчика з травмами. Про це повідомила речниця поліції Марія Юстицька:
"Слідчі та ювенальні поліцейські з’ясували, що хлопчик прийшов у гості до однокласниці. Потому разом із її меншим братом пішов на балкон, де було відчинене вікно. Зі слів дітей, вони почали бавитися, в результаті 12-річний рівнянин випав із другого поверху на асфальт".
Малолітній отримав закритий перелом п’яткової кістки та забої. Після надання меддопомоги його відпустили.
Обставини події встановлюють у рамках кримінального провадження. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
8 листопада Рівне прощатиметься із Тарасом Давидюком
Прощання з Тарасом Давидюком відбудеться 8 листопада о 10:00 на майдані Незалежності, повідомив в.о. мера Рівного Віктор Шакирзян:
- о 10:50 піша хода з майдану до Свято-Покровського кафедрального собору;
- об 11:20 чин похорону та громадська панахида у соборі;
- о 12:20 перехід до місця поховання на кладовищі Грабник.
37-річний Тарас Давидюк загинув 3 листопада на околиці села Роботине Запорізької області. Чоловік був пластуном, журналістом, громадським діячем, військовим розвідником. Детальніше про нього читайте у матеріалі.
На фронті загинули військові Павло Глабець та Сергій Кузьмич з Рівненщини
У війні проти РФ загинули військові Павло Глабець з Вирівської громади на Рівненщині та Сергій Кузьмич з Сарненської ТГ.
Про загибель військовослужбовців повідомили у Telegram та на сайті громад.
Павло Глабець
Павло Глабець народився 28 березня 2002 року. Проживав у селі Ясногірка, Вирівської громади. 27 квітня 2022 року брав участь у бойових діях. Загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області.
Сергій Кузьмич
Сергій Кузьмич народився у 1997 році у Сарненському районі, проживав у селі Городець. Пізніше переїхав до Івано-Франківської області. Навчався в Івано-Франківському фаховому коледжі на спеціальності "Агрономія".
Старший солдат загинув 3 листопада, під час ракетного удару РФ по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Поховають чоловіка в Івано-Франківській області.
Рівняни зустрічатимуть черговий кортеж "На щиті"
7 листопада Рівне орієнтовно о 19:00 вдруге зустрічатиме кортеж місії “На щиті”, повідомив в.о. мера Шакирзян. Маршрут супроводу: “Караван” (Біля Криниця) — ліцей №12 — Покровський собор — вул. Пластова.
Вчитимуть ремонтувати генератори: на Рівненщині відкрили першу лабораторію з цього напрямку
На базі Острозького вищого професійного училища на Рівненщині відкрили першу в області лабораторію, де навчають ремонтувати та обслуговувати генератори. Наразі за такою програмою навчаються 15 учнів. Термін курсу — один рік.
"В Острозькому вищому професійному училищі є слюсарі за шести напрямками. Враховуючи те, що, за неофіційною статистикою, в Україну в'їхало два мільйони генераторів, ми розуміємо, що їх потрібно обслуговувати. Ми вирішили облаштувати таку лабораторію, щоби навчити молодих людей користуватися, обслуговувати й в майбутньому ремонтувати генератори", — розповів директор департаменту освіти Петро Коржевський.
Також директор департаменту освіти додав, що, окрім слюсарів, опанувати навички обслуговування генераторів можуть усі охочі.
"Є короткотермінові програми для людей, які хочуть навчатися обслуговувати та ремонтувати генератори. Можна навчатися за іншою професією, але якщо виникає бажання опанувати дану професію — вони мають таку можливість".
В лабораторії обладнали 16 робочих місць для виконання електротехнічних робіт з діагностики та ремонту таких приладів. Серед нового обладнання в лабораторії — компресометри, автотрансформатор, комплект газозварювання, станки для навчання.
"Навчаються тут учні від 18 років. Оскільки ми працюємо з електроенергією, потрібно мати допуск. Навчатимуться у нас 15 учнів, орієнтуємось на таку загальну програму. Термін навчання — орієнтуємось на рік", — розповів майстер виробничого навчання Олександр Тарковський.
Тендер на майже 9 млн грн: в УКБ Рівного пояснили вартість ремонту адмінбудівлі
У Рівному управління капітального будівництва оприлюднило тендер на капітальний ремонт та реставрацію адмінбудівлі на вулиці Казимира Любомирського, 6. Очікувана вартість закупівлі становить понад 8,9 мільйона гривень.
Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro.
Суспільне звернулось за коментарем до начальника УКБ Володимира Ляшука. Він пояснив Суспільному, що планують робити у приміщенні та чому виділили таку суму:
"Там нема ніяких 9 мільйонів, на це виділено півтора мільйона. Із них ми заплатили за ліфт, який змонтували у 2021-му році, підряднику ми заплатили 400 000. Це для того, щоб відвідувачі, які користуються нашим приміщенням, користуватися ліфтом. А на тендер пішов мільйон, якщо я не помиляюсь. Мільйон всього-на-всього нам міська рада виділила у зв'язку з тим, що в нас тут є критичні моменти по електриці, по пожежній безпеці і все".
З його слів, управління зобов'язані оголошувати тендер на всю проєктно-кошторисну документацію, яка була розроблена давно:
"Ми оголосили цей тендер повністю на дев'ять мільйонів. Сюди входить ремонт всіх поверхів, утеплення, покрівля і термомодернізація, тобто утеплення стін. Але, звичайно, такі кошти під час війни ніхто не буде вкладати й не вкладає, але це процедура закупівлі і ми мусимо її дотримуватись. Ці гроші йдуть на пожежну сигналізацію, електропостачання, водопостачання й каналізацію, в нас є проблеми з цим у приміщенні. Там невелика сума, всього мільйон виділено".
Володимир Ляшук додав, що цей тендер проводять за цінами 2021 року.
Суспільне також звернулося за коментарем до пресслужби секретаря Рівнеради, в.о. міського голови Віктора Шакирзяна. Там зазначили, що пояснення щодо закупівлі дає замовник, тобто УКБ.
На Рівненщині виявили новий підвид штаму COVID-19 "Арктур". Що про нього відомо
На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Він характеризується підвищеним рівнем заразності, аніж близький до нього штам "Кракен".
Про це 7 листопада повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов під час онлайн-брифінгу в ОДА.
Зі слів фахівця, вперше "Арктур" виявили у Дубенському районі.
"Це субваріант ковід-штаму "Омікрон", який співпадає з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі. Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, переважає і в Сполучених Штатах Америки. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, більший в 1,2 рази, ніж близький до нього штам "Кракен".
Проте "причин для паніки немає", додав Сафонов, адже штам не є небезпечнішим, ніж попередні штами і Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює його серйозність як низьку.
"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. Однак додався новий симптом — сверблячий кон'юнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше, повідомив фахівець.
Він також зазначив, що щеплення від коронавірусу й досі залишається бажаним, як і раніше, особливо у віці 65+. Вакцини безплатні та у вільному доступі.
"Як сказала одна дуже розумна людина, і мені це сподобалось: «Бог дав нам дві руки, щоб ми могли робити щеплення від ковіду і грипу»", — підсумував Роман Сафонов.
Купував дрон за 67 тис. грн: рівнянин став жертвою шахраїв
У Рівному чоловік хотів придбати квадрокоптер та перерахував 67 тисяч гривень начебто для волонтерки — але товар він не отримав. Через місяць після оформлення замовлення рівнянин повідомив поліції про шахрайство.
Про це повідомили у пресслужбі поліції в області.
За даними слідства, 35-річний рівнянин шукав, де придбати квадрокоптер. Його знайомий порекомендував замовити товар у соцмережах на сторінці волонтерки.
"Там покупець знайшов та заповнив відповідну форму для пошуку потрібного товару. Через декілька хвилин у месенджері із чоловіком сконтактував менеджер, який вказав реквізити, за якими потрібно здійснити транзакцію", — повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.
Рівнянин перерахував 67 тисяч гривень, його запевнили, що товар мають відправити через місяць, натомість він його не отримав.
5 листопада чоловік написав заяву до поліції за фактор шахрайства. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
"Дороговартісні покупки варто оплачувати після отримання товару, а в якості передоплати краще обмежитися мінімальною сумою", — додали у поліції.