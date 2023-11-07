Головні новини Рівного та області 7 листопада

Тендер на майже 9 млн грн: в УКБ Рівного пояснили вартість ремонту адмінбудівлі

У Рівному управління капітального будівництва оприлюднило тендер на капітальний ремонт та реставрацію адмінбудівлі на вулиці Казимира Любомирського, 6. Очікувана вартість закупівлі становить понад 8,9 мільйона гривень.

Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro.

Суспільне звернулось за коментарем до начальника УКБ Володимира Ляшука. Він пояснив Суспільному, що планують робити у приміщенні та чому виділили таку суму:

"Там нема ніяких 9 мільйонів, на це виділено півтора мільйона. Із них ми заплатили за ліфт, який змонтували у 2021-му році, підряднику ми заплатили 400 000. Це для того, щоб відвідувачі, які користуються нашим приміщенням, користуватися ліфтом. А на тендер пішов мільйон, якщо я не помиляюсь. Мільйон всього-на-всього нам міська рада виділила у зв'язку з тим, що в нас тут є критичні моменти по електриці, по пожежній безпеці і все".

З його слів, управління зобов'язані оголошувати тендер на всю проєктно-кошторисну документацію, яка була розроблена давно:

"Ми оголосили цей тендер повністю на дев'ять мільйонів. Сюди входить ремонт всіх поверхів, утеплення, покрівля і термомодернізація, тобто утеплення стін. Але, звичайно, такі кошти під час війни ніхто не буде вкладати й не вкладає, але це процедура закупівлі і ми мусимо її дотримуватись. Ці гроші йдуть на пожежну сигналізацію, електропостачання, водопостачання й каналізацію, в нас є проблеми з цим у приміщенні. Там невелика сума, всього мільйон виділено".

Володимир Ляшук додав, що цей тендер проводять за цінами 2021 року.

Суспільне також звернулося за коментарем до пресслужби секретаря Рівнеради, в.о. міського голови Віктора Шакирзяна. Там зазначили, що пояснення щодо закупівлі дає замовник, тобто УКБ.