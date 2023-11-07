Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 листопада

На Івано-Франківщині 8 листопада синоптики прогнозують хмарність та помірний дощ.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 4⁰ до 6⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-11⁰ тепла. По області вночі буде 3-8⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 7-12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі синоптики прогнозують від 0⁰ до 5⁰ тепла, вдень — 3-8⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах 2-4 км.

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