Колаборант Царьов вперше після замаху дав інтерв'ю російським ЗМІ

Підозрюваний в державній зраді колишній народний депутат України Олег Царьов, на якого скоїли замах на вбивство в Ялті 27 жовтня, вижив та немає критичних поранень.

Колаборант дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Первый Севастопольский" вперше після спроби замаху на його життя Службою безпеки України.

Екснардеп заявив, що почувається добре. Також на кадрах видно, що Царьов не має критичних поранень.

За його словами, для цього інтерв'ю він вперше вийшов за весь час перебування у лікарні на вулицю.

"Тисячі повідомлень і дзвінків — я не думав, що стільки людей буде переживати. Я всім дуже вдячний. Особливо вдячний співробітникам спецслужб і медикам", — сказав він.

Що відомо про Олега Царьова та замах на нього

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов втік до Росії у 2014 році. Після повномасштабного російського вторгнення він незаконно перетнув український державний кордон і прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомагати російським військовим встановлювати окупаційний режим.

У березні 2022-го Офіс Генпрокурора повідомив Царьову підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та колабораціонізмі. 11 травня цього року СБУ оголосила йому ще одну підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного часу.

27 жовтня на нього скоїли замах в Ялті, де він живе. Колаборанта намагалися застрелити. Царьов перебував у реанімації у тяжкому стані.

Згодом Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах, що замах на екснардепа Царьова — спецоперація Служби безпеки України. Деталі спецоперації не розкриваються. Відомо, що він дістав два вогнепальних поранення.

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