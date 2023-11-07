Станом на ранок 7 листопада, з 66 населених пунктів Куп'янщини вивезли 190 дітей у рамках примусової евакуації, всього там проживало 295 сімей з дітьми. Протягом дня кількість евакуйованих дітей збільшилася до 201, залишилося евакуювати 88 дітей.

Про це Суспільне Харків розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Жителі Куп'янського району не хочуть виїжджати за межі області, каже Синєгубов.

"Мотивація одна — люди залишаються, бо не хочуть виїжджати зі свого помешкання, своїх територій, втрачати своє майно. Ми, звичайно, пояснюємо, що на першому місці повинна бути їхня безпека та безпека їхніх дітей, і якщо вони можуть за себе ухвалювати рішення, то за дітей такі рішення вони приймати не мають", — говорить очільник ОВА.

За словами Синєгубова, перед органами влади стоїть завдання вияснити причину відмов та вирішити її.

"Кожна сім'я — окрема історія. Коли ми приймали рішення про примусову евакуацію, мали одну кількість людей. Коли почали обходити будинки з Нацполіцією, виявилося ще 20 родин з дітьми, які були поза нашою увагою. Деякі вирішили повернутися", — говорить Синєгубов.

Олег Синєгубов, Харків, 7 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За даними Куп'янської МВА, якщо ніхто з батьків не погоджуються виїхати з дитиною, у присутності служби в справах дітей складається акт і дитину вилучають без позбавлення батьківських прав. Поки що таких випадків не було.

"Це зовсім інша процедура. Органи державної влади можуть реагувати на небажання батьків виконувати свої прямі обов'язки. Однак це складна судова процедура, бо потрібне рішення суду аби вилучити дитину в батьків, навіть без позбавлення батьківських прав. Ми по цій процедурі не йдемо. Комунікуємо з людьми, щоб вони приймали рішення щодо виїзду", — розповів очільник області.

Куди розселяють евакуйованих з Куп'янщини?

Для вимушених переселенців зарезервували близько 3,5 тисяч місць, за потреби, їхню кількість готові подвоїти.

"При необхідності можемо збільшити кількість до 7 тисяч. Дійсно, нам слід попрацювати над умовами: там не п'ятизірковий готель. Однак у помешканнях, куди ми вже розселяємо людей, створені всі умови: опалення, санвузли, харчоблоки, матеріально-технічне забезпечення", — розповів очільник області.

Евакуйованих жителів Куп'янщини розселяють у Харкові та області, каже Синєгубов, а також у Рівненській, Житомирській, Полтавській, Закарпатській та інших західних областях України: "Ми допомагаємо з евакуацією до інших областей: починаючи з безплатного виїзду "Укрзалізницею" до проживання".

Армія РФ перешкоджає евакуації, атакуючи дороги та мости

За словами Синєгубова, темпи евакуації є плановими. Вивезенню намагається завадити армія РФ.

"Працюємо планово, залучені всі ресурси. Не можемо водночас вивозити велику кількість людей, бо росіяни спостерігають, намагаються знищити мостову, транспортну інфраструктуру. Тому евакуація має бути швидкою, але й безпечною", — розповів очільник ОВА.

Наслідки удару по Куп'янському району, Харківська область, 5 жовтня 2023 року. Фото: Ігор Клименко/Telegram

Протягом доби армія РФ проводила штурми та обстрілювала населені пункти на Куп'янському напрямку, розповів 7 листопада Олег Синєгубов в етері марафону "Єдині новини".

"Звичайно, Куп'янський напрямок залишається найгарячішим, там у нас йдуть активні бойові дії. Наші Збройні сили відбили 12 штурмових атак ворога. Росія по цьому напрямку продовжує обстрілювати наші міста та села. Всього протягом доби обстріляли 17 населених пунктів, на півночі — це Богодухівський район — два населені пункти, Чугуївський район — Вовчанський напрямок", — повідомив Синєгубов.

Що відомо про евакуацію з Куп'янського району після часткового звільнення

У листопаді 2022 року жителям деокупованої Куп'янської громади запропонували евакуюватися у зв'язку з обстрілами та проблемами з комунікаціями.

На початку березня в Куп'янській та Курилівській громадах почали обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних людей. Таке ж рішення щодо всіх груп населення ухвалили стосовно десяти населених пунктів Вільхуватської громади, усієї Дворічанської та Петропавлівської громад.

9 серпня в районі оголосили обов'язкову евакуацію з усіх громад, окрім Великобурлуцької та Шевченківської. Станом на 11 серпня з Куп'янська та сусідніх сіл і селищ планували примусово евакуювати близько 800 дітей.

Впродовж місяця з району вивезли 700 людей, 4 тисячі написали відмови від евакуації.

Про те, що з 10 населених пунктів Харківської області планують оголосити примусову евакуацію дітей, в обладміністрації повідомили 25 жовтня.

2 листопада Мінреінтеграції ухвалило примусову евакуацію дітей з Куп'янського району, розширивши список населених пунктів, з яких вивозитимуть дітей, до 66.

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