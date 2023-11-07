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Судитимуть студентку, яка у Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу
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Судитимуть студентку, яка у Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу

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Судитимуть студентку, яка у Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу
Студента у сюжеті для професійного каналу Фото: Прокуратура Донецької області

Студентку з тимчасово окупованого Маріуполя судитимуть за колабораціонізм. Як встановили слідчі, вона влаштувалась на телеканал "Маріуполь 24", де розповсюджує російську пропаганду.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У лютому 2023 року студентка 1-го курсу Маріупольського державного університету вирішила будувати кар’єру журналіста за стандартами російських медіа, які поширюють фейкові новини на тимчасово окупованій Донеччині", йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, студентка влаштувалась на проросійський телеканал "Маріуполь 24", де вона знімає сюжети про нібито налагодження "мирного життя". Вона погоджує з керівництвом підконтрольного РФ телеканалу сценарії майбутніх сюжетів та організовує зйомки з виступами потрібних спікерів.

"Незважаючи на вже розпочате навчання за програмою «Середня освіта. Українська мова і література» на факультеті філології та масових комунікацій, дівчина зробила вибір на користь мови держави-агресора", — додали у прокуратурі.

Обвинувальний акт прокурори Маріупольської окружної прокуратури передали до суду. За колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України) їй загрожує 12 років ув’язнення.

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