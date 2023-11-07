У селищі Брошнів-Осада на Івано-Франківщині у дорожньо-транспортній пригоді травмувався 11-річний велосипедист. Він перебуває у стабільному стані та під спостереженням лікарів.

Про це у коментарі Суспільному розповів медичний директор Калуської центральної районної лікарні Ярослав Кінаш.

"У нашого маленького пацієнта травмована рука, є незначні пошкодження по тілу. Його стан стабільний. Завтра плануємо виписати з лікарні", — говорить Ярослав Кінаш.

Поліцейські попередньо з'ясували, що 6 листопада після обіду, водій автомобіля BMW 525 наїхав на велосипедиста 2012 року народження. За кермом автівки був 29-річний місцевий житель, пишуть на Facebook-сторінці поліції в області.

"Дитина раптово виїхала спортивним велосипедом на проїжджу частину головної дороги із другорядної дороги. Внаслідок події постраждалого хлопчика із травмами доставили до медичної установи", — йдеться у дописі.

За кермом водій був тверезим, пишуть на сторінці поліції. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286. Триває досудове розслідування.

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