У Корсуні-Шевченківському на Черкащині поховали старшого солдата Дмитра Набатова.

Дмитро перевіз родину на третій день повномасштабного вторгнення до Корсуня-Шевченківського, а сам пішов добровольцем на війну, розповів міський голова Віталій Мацюк.

Фейсбук Віталія Мацюка

Дмитро народився у Слов'янську на Донеччині. У 29 років переїхав до Києва. Працював аналітиком, трейдером у сфері онлайн-інвестицій. Разом із дружиною у 2017 році заснував компанію, яка інвестує в акції американських компаній та криптовалюту, а також навчає людей це робити.

"Чесний, світлий, порядний, щирий, життєрадісний – таким назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто знав Дмитра Сергійовича", — прокоментував Віталій Мацюк.

Фейсбук Віталія Мацюка

До початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Бучі на Київщині. 26 лютого 2022 року, на третій день війни, привіз сім'ю у Корсунь-Шевченківський, а сам добровольцем пішов у військкомат. Після навчання по місцю його відправили на службу у Сумську область. Після цього пройшов бойові навчання у Словаччині. З травня 2023 року воював на Запорізькому напрямку.

"Захищав Україну, родину та очікував на народження другої дитини", — розповів міський голова.

Фейсбук Віталія Мацюка

Дмитро Набатов загинув 11 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Фейсбук Віталія Мацюка

Фейсбук Віталія Мацюка

Фейсбук Віталія Мацюка

Фейсбук Віталія Мацюка

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