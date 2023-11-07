У Корсуні-Шевченківському на Черкащині поховали старшого солдата Дмитра Набатова.
Дмитро перевіз родину на третій день повномасштабного вторгнення до Корсуня-Шевченківського, а сам пішов добровольцем на війну, розповів міський голова Віталій Мацюк.
Дмитро народився у Слов'янську на Донеччині. У 29 років переїхав до Києва. Працював аналітиком, трейдером у сфері онлайн-інвестицій. Разом із дружиною у 2017 році заснував компанію, яка інвестує в акції американських компаній та криптовалюту, а також навчає людей це робити.
"Чесний, світлий, порядний, щирий, життєрадісний – таким назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто знав Дмитра Сергійовича", — прокоментував Віталій Мацюк.
До початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Бучі на Київщині. 26 лютого 2022 року, на третій день війни, привіз сім'ю у Корсунь-Шевченківський, а сам добровольцем пішов у військкомат. Після навчання по місцю його відправили на службу у Сумську область. Після цього пройшов бойові навчання у Словаччині. З травня 2023 року воював на Запорізькому напрямку.
"Захищав Україну, родину та очікував на народження другої дитини", — розповів міський голова.
Дмитро Набатов загинув 11 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України