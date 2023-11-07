НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Захищав Україну та очікував на народження дитини: на Черкащині попрощалися з героєм
СМЕРТЬЗСУЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Захищав Україну та очікував на народження дитини: на Черкащині попрощалися з героєм

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Захищав Україну та очікував на народження дитини: на Черкащині попрощалися з героєм
Фейсбук Віталія Мацюка

У Корсуні-Шевченківському на Черкащині поховали старшого солдата Дмитра Набатова.

Дмитро перевіз родину на третій день повномасштабного вторгнення до Корсуня-Шевченківського, а сам пішов добровольцем на війну, розповів міський голова Віталій Мацюк.

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

Дмитро народився у Слов'янську на Донеччині. У 29 років переїхав до Києва. Працював аналітиком, трейдером у сфері онлайн-інвестицій. Разом із дружиною у 2017 році заснував компанію, яка інвестує в акції американських компаній та криптовалюту, а також навчає людей це робити.

"Чесний, світлий, порядний, щирий, життєрадісний – таким назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто знав Дмитра Сергійовича", — прокоментував Віталій Мацюк.

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

До початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Бучі на Київщині. 26 лютого 2022 року, на третій день війни, привіз сім'ю у Корсунь-Шевченківський, а сам добровольцем пішов у військкомат. Після навчання по місцю його відправили на службу у Сумську область. Після цього пройшов бойові навчання у Словаччині. З травня 2023 року воював на Запорізькому напрямку.

"Захищав Україну, родину та очікував на народження другої дитини", — розповів міський голова.

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

Дмитро Набатов загинув 11 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

На Черкащині поховали захисника Дмитра Набатова
Фейсбук Віталія Мацюка

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
На Запорізькому напрямку загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
На Запорізькому напрямку поблизу Вербового загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
Матері на Житомирщині із передової у труні привезли не її сина
Загинув за Україну: матері на Житомирщину привезли тіло не її сина
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На початок