Чернівецький обласний перинатальний центр за рішеннями судів раніше виплатив Дмитру Манчуленку понад півтора мільйона гривень за вимушені прогули. Згідно з останнім рішенням суду за 3 листопада, Манчуленку мають виплатити ще більш як 200 тисяч гривень.

Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків гендиректора центру Любов Годнюк.

За її словами, гроші, які мають виплатити за рішенням суду, є заробленими за надані послуги від Національної служби здоровʼя України.

"Ми маємо рішення суду до негайного виконання, яким присуджено повернути кошти Дмитру Манчуленку. Це не кошти з бюджету, а гроші від НСЗУ, які щоденно випрацьовують працівники перинатального центру. Я не впевнена, що ми зможемо виплатити в повному обсязі заробітну плату нашому персоналу після того, як ми виплатимо такі суми Дмитру Манчуленку", — каже Годнюк.

Що відомо про справу Манчуленка

Шевченківський районний суд поновив Дмитра Манчуленка на посаді гендиректора перинатального центру. Крім цього, йому мають виплатити понад 200 тисяч гривень за вимушені прогули. Це не перше поновлення Манчуленка на роботі через суд. Така практика триває вже 10 років. За цей час також Манчуленку повідомили підозру – ймовірно він давав хабар за продовження контракту. Зараз цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

Сам Дмитро Манчуленко жодного разу не брав слухавку, не коментував підозру та суди публічно, також його адвокатка у суді відмовлялась коментувати Суспільному позицію Манчуленка. Останнє рішення суду оприлюднене 3 листопада. У ньому суд визнав незаконним рішення сесії та розпорядження голови облради про звільнення Манчуленка. Тоді його звільнили через порушення антикорупційного законодавства – Манчуленко підписав три укази про підвищення окладу синові й не врегулював конфлікт інтересів. На рішення про поновлення Манчуленка готують апеляцію, сказав Суспільному голова облради Олексій Бойко.

Що відомо про Манчуленка

6 квітня 2021 року Дмитра Манчуленка затримали під час передачі 12 тисяч доларів. Ймовірно, він передавав ці гроші посадовцю облради, аби з ним продовжили трудовий договір.

У 2017 році міський голова Олексій Каспрук звільнив Дмитра Манчуленка з посади головного лікаря пологового будинку №1. Він аргументував звільнення неналежним виконанням обов'язків. Тоді Манчуленко поновився через суд.

У 2018 році чернівчани написали петицію, в якій просили звільнити Манчуленка. Тоді ж на сесію міськради прийшли працівники пологового. Вони заявили про тиск на них з боку головного лікаря. Манчуленко це заперечив.

У 2018 році секретар міськради Василь Продан ініціював проти Манчуленка службове розслідування.

У липні 2019 року Олексій Каспрук вдруге звільнив Манчуленка з посади. Аргументував рішення тим, що установа змінила свій статус на некомерційне комунальне підприємство, а тому керівника мають призначити за конкурсом.

У лютому 2020 суд задовольнив позов Манчуленка щодо поновлення на посаді. Міську раду зобов’язали виплатити йому компенсацію за вимушені прогули. Міська рада виконала рішення, втім подала апеляцію.

6 квітня пологовий перейменували на Чернівецький обласний перинатальний центр. Депутати міської ради проголосували за вихід зі складу засновників медзакладу. Органом управління стала обласна рада.

У лютому 2022 року Манчуленка оштрафували через конфлікт інтересів — він підписав документи про підвищення окладу своєму синові, який з грудня 2020 року був завідувачем пологового відділення.

У серпні 2022 року Манчуленка звільнили з посади — 30 липня у нього закінчився строк дії контракту. До цього він був відсторонений від посади на час проведення службової перевірки. 29 липня суд скасував розпорядження голови облради про проведення перевірки й допустив Манчуленка до виконання обов`язків. Наступного дня з ним вирішили не продовжувати контракт.

У листопаді 2022 року голова облради Олексій Бойко оприлюднив документи, що Манчуленко видає накази в перинатальному як гендиректор. 30 листопада Манчуленко видав два накази: про підвищення заробітної плати своєму сину на 40% та про врегулювання потенційного конфлікту інтересів.

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