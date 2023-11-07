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Львівські медики прооперували харків'янина, у якого ліва нога була на 5 см коротшою за праву
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Львівські медики прооперували харків'янина, у якого ліва нога була на 5 см коротшою за праву

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Львівські медики прооперували харків'янина, у якого ліва нога була на 5 см коротшою за праву
Кирило Чудний. Фото: Перше ТМО Львова

У Львові медики прооперували 13-річного Кирила Чудного. Через доброякісну пухлину у хлопчика уповільнився ріст лівої ноги, через що та стала на 5 см коротшою за праву. Щоб вирівняти довжину ніг, ортопеди вживили в кінцівку хлопця пластини, які мають призупинити ріст кісток.

Про історію хлопчика та його шлях до одужання розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова.

На початку повномасштабного вторгнення Кирило Чудний з родиною переїхав з Харкова до Львова. Тут переселенець разом з старшою сестрою почав займатися волонтерством. Щосереди Кирило допомагає готувати і роздавати їжу нужденним. А щоп'ятниці разом з командою волонтерів, де Кирило є найменшим, хлопчик приходить у модульне містечко для вимушених переселенців, допомагає дітям у навчанні та організовує їхнє дозвілля.

"Завдяки нашій допомозі цим дітям не так сумно і їхнє дитинство не таке жахливе. Попри те, що їм довелося переїхали в інше місто, вони зможуть запам'ятати і веселі моменти. Кожного разу як ми приїжджаємо — вони дуже радіють", — каже Кирило.

У допомозі іншим підліток не помітив власних проблем — він почав фізично відставати від однолітків та не міг швидко бігати. Мама Кирила зауважила це та звернулася до ортопедів дитячої лікарні святого Миколая. На той момент ліва нога хлопчика була вже на 5 см коротша за праву.

"Наші спеціалісти з’ясували, що ріст кінцівки уповільнився через пухлини в кістках. Ці утворення доброякісні і не потребують видалення. А, аби вирівняти довжину кінцівок, ортопеди вирішили тимчасово зупинити ріст правої ноги. Для цього провели малоінвазивне оперативне втручання і вставили спеціальні пластини, які мають призупинити ріст кістки", — повідомляють медики.

Кирило займається із фізичним терапевтом
Кирило займається із фізичним терапевтом. Перше ТМО Львова

За прогнозами лікарів, приблизно через півтора року коротша ліва нога дожене праву. Тоді пластини вилучать. Після цього хлопець має нормально розвиватися. А наразі Кирило відновлюється після операції та займається із фізичним терапевтом. Через кілька тижнів реабілітації хлопець зможе повернутися до повноцінного життя та волонтерства.

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