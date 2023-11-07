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Жителів Київщини попереджають про вибухи. Яка причина
ВИБУХДСНСРегіони

Жителів Київщини попереджають про вибухи. Яка причина

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Жителів Київської області та околиць столиці попереджають про звуки вибухів. Сьогодні, 7 листопада, у Вишгородському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Планові роботи піротехніків пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів.

Жителів довколишніх громад закликають зберігати спокій.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, 28 вересня планове знищення вибухонебезпечних предметів відбувалося у Вишгородському районі. 6 жовтня снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а 26 жовтня у Бучанському районах Київщини.

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, теж розташовані у Білоцерківському районі.

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