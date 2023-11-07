Остаточне обговорення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні може відбутися на засіданні парламенту в листопаді.

Про це голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив у телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg.

Видання також посилається на слова двох депутатів щодо засідань парламенту у листопаді.

"Точний розклад засідань парламенту не розголошується з міркувань безпеки. Один із депутатів сказав, що закон може бути ухвалений вже цього місяця”, — пише видання. Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка ініціативи розділилася: 37% виступають проти і 35% — за. Похибка становить 2,3%.

13 липня Верховна рада України підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні.

28 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради України щодо легалізації медичного канабісу. За його словами, необхідно "нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, щоб усім українським громадянам не довелось терпіти біль".

Що відомо про медичний канабіс

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ.

Спеціалісти клініки Мейо зазначають, що медичний канабіс також можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.

Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Що відомо про урядовий законопроєкт про медичний канабіс

10 червня 2022 року Верховна рада зареєструвала законопроект про медичний канабіс. Кабінет міністрів підтримав проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", — наголосив він.

Відтак уряд вже зараз підготував законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Попри це Кабмін все одно пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу з огляду на чутливість до цього питання у суспільстві. Ляшко запевнив, що уряд готовий поступово розвивати цю галузь, демонструючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам.