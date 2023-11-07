НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Рада у листопаді розгляне у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — Радуцький
МЕДИЧНИЙ КАНАБІСВЕРХОВНА РАДАМЕДИЦИНАЗАКОНПОЛІТИКАПодіїПолітикаМедицина

Рада у листопаді розгляне у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — Радуцький

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рада у листопаді розгляне законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Акція за легалізацію медичного канабісу. Фото УНІАН

Остаточне обговорення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні може відбутися на засіданні парламенту в листопаді.

Про це голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив у телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg.

Видання також посилається на слова двох депутатів щодо засідань парламенту у листопаді.

"Точний розклад засідань парламенту не розголошується з міркувань безпеки. Один із депутатів сказав, що закон може бути ухвалений вже цього місяця”, — пише видання. Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка ініціативи розділилася: 37% виступають проти і 35% — за. Похибка становить 2,3%.

13 липня Верховна рада України підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні.

28 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради України щодо легалізації медичного канабісу. За його словами, необхідно "нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, щоб усім українським громадянам не довелось терпіти біль".

Що відомо про медичний канабіс

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ.

Спеціалісти клініки Мейо зазначають, що медичний канабіс також можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.

Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Що відомо про урядовий законопроєкт про медичний канабіс

10 червня 2022 року Верховна рада зареєструвала законопроект про медичний канабіс. Кабінет міністрів підтримав проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", — наголосив він.

Відтак уряд вже зараз підготував законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Попри це Кабмін все одно пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу з огляду на чутливість до цього питання у суспільстві. Ляшко запевнив, що уряд готовий поступово розвивати цю галузь, демонструючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
Три рослини та зберігання до 25 грамів. Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу
Чому потрібно легалізувати медичний канабіс: історія пацієнта з Черкас
Чому потрібно легалізувати медичний канабіс: історія пацієнта з Черкас
&quot;Лікування канабісом може полегшити страждання пацієнтів&quot;,– лікар-онколог з Кропивницького
"Лікування канабісом може полегшити страждання пацієнтів",– лікар-онколог з Кропивницького
Легалізація медичного канабісу: яким пацієнтам на Кіровоградщині потрібні такі ліки
Легалізація медичного канабісу: яким пацієнтам на Кіровоградщині потрібні такі ліки
На початок