На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець із села Нововознесенка Широківської територіальної громади Запорізької області Андрій Хорольський.

Про це вчора, 6 листопада, повідомили в Широківській територіальній громаді.

Андрій Хорольський народився у багатодітній сім'ї, у нього чотири сестри та три брати. Вчився хлопець у Миколай-Полі та Петропіллі.

"Близькі та рідні запам’ятали його як неконфліктного, відповідального хлопця. Він завжди приходив на допомогу і всі труднощі зустрічав з посмішкою на устах", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець загинув під час бойового завдання на Донецькому напрямку. Його брат наразі продовжує захищати територіальну цілісність України на передовій.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber