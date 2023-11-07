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На фронті загинув військовослужбовець із Нововознесенки Запорізької області Андрій Хорольський
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На фронті загинув військовослужбовець із Нововознесенки Запорізької області Андрій Хорольський

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На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець із Нововознесенки Андрій Хорольський
Загиблий військовослужбовець Андрій Хорольський. Фото: Facebook/ Широківська теритоіральна громада

На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець із села Нововознесенка Широківської територіальної громади Запорізької області Андрій Хорольський.

Про це вчора, 6 листопада, повідомили в Широківській територіальній громаді.

Андрій Хорольський народився у багатодітній сім'ї, у нього чотири сестри та три брати. Вчився хлопець у Миколай-Полі та Петропіллі.

"Близькі та рідні запам’ятали його як неконфліктного, відповідального хлопця. Він завжди приходив на допомогу і всі труднощі зустрічав з посмішкою на устах", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець загинув під час бойового завдання на Донецькому напрямку. Його брат наразі продовжує захищати територіальну цілісність України на передовій.

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