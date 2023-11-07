У Києві з 8 листопада обмежать рух транспорту на з'їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Комунальники почнуть ремонт покриття на естакаді.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади на з'їзді на Набережне шосе.

Ділянка автомагістралі, де діятимуть обмеження руху транспорту. Фото: КМДА

Роботи триватимуть, орієнтовно, до 10 грудня.

Водіїв просять урахувати обмеження руху на цій ділянці під час планування маршруту.

Що відомо про ремонт доріг та зміни в русі транспорту у Києві

У столиці в ніч проти 7 листопада закриють рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар покриття.

У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського

До 1 грудня у столиці проводитимуть капітальний ремонт на ділянці Кільцевої дороги в Києві від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Через це рух транспорту буде обмежений.

Із 13 червня у Києві розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Від початку червня там закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсують автобуси.

До кінця року у місті планують завершити капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

Дорожники попередили, що із 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. "Лівобережна" буде обмежений рух транспорту. На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького проводитиметься ремонт шляхопроводу.