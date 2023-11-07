У Києві з 8 листопада обмежать рух транспорту на з'їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Комунальники почнуть ремонт покриття на естакаді.
Про це інформує Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади на з'їзді на Набережне шосе.
Роботи триватимуть, орієнтовно, до 10 грудня.
Водіїв просять урахувати обмеження руху на цій ділянці під час планування маршруту.
Що відомо про ремонт доріг та зміни в русі транспорту у Києві
У столиці в ніч проти 7 листопада закриють рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар покриття.
У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського
До 1 грудня у столиці проводитимуть капітальний ремонт на ділянці Кільцевої дороги в Києві від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Через це рух транспорту буде обмежений.
Із 13 червня у Києві розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Від початку червня там закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсують автобуси.
До кінця року у місті планують завершити капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.
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