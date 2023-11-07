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Пункт прийому вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
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Пункт прийому вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям

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Пункт прийому вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
Понад 200 кілограмів одягу з початку повномасштабного вторгнення для переселенців зібрала родина Олімових із Гнівані. Фото: Суспільне

Понад 200 кілограмів одягу з початку повномасштабного вторгнення для переселенців зібрала родина Олімових із Гнівані. Пункт прийому зорганізували вдома, каже Іларія Олімова.

"До початку війни це було частіше, бо раніше ми маленьким діткам возили допомогу, а зараз раз на три місяці, коли змінюється пора року, коли люди трохи чистять свої гардероби", — розповідає Іларія Олімова.

Пункт прийму вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
Фото: Іларія Олімова

Батько Іларії загинув 8 місяців тому під Бахмутом. Йому було 57. До повномасштабного вторгнення доставляв гумдопомогу на передову, з вересня 2022 року був мобілізований. Після його смерті, розповідає, разом із мамою Мариною допомагають не лише переселенцям, а й військовим.

Пункт прийму вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
Фото: Суспільне Вінниця

"Ми не вірили в це, не сприймали. Але зрозуміли, що він вже не повернеться, треба жити далі, допомагти, собі, знайомим, переселенцям, наближати перемогу", — каже Марина Олімова.

Пункт прийму вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
Фото: Суспільне Вінниця

Зібрані речі Олімові передають волонтерам громадської організації "Полум'я надії". Гуманітарні хаби організації облаштовані у Вінниці. Натепер таких 3. Переселенці безкоштовно можуть підбрати собі одяг та взуття по сезону, — каже кооординатор Сергій Капітула.

"У нас є потреба в теплому, дорослому одязі. Дорослий чоловічий, жіночий, взуття треба. Дитячих людей вистачає, їх просто вже не беруть", — каже Капітула.

Пункт прийму вдома: як родина з Вінниччини допомагає переселенцям
Фото: Суспільне Вінниця

Щодня по допомогу до центру приходять до пів сотні переселенців, — каже Сергій Капітула. Такі ж пункти "Полум'я надії" облаштувало і в Миколаєві, Херсоні, Житомирі, Донбасі, Запоріжжі. Якщо у вінницькому гуманіторному хабі речі у надлишку — їх передають іншим містам.

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