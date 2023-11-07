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"Мозаїку чіпати не збираються": на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
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"Мозаїку чіпати не збираються": на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн

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&quot;Мозаїку чіпати не збираються&quot;: на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
ФОТО: Суспільне Чернігів

Роботи з консервації найстарішої мозаїки в Чернігові поки виконувати не планують. Це процедури, які не підкріплені коштами. На завершення термомодернізації у Міському палаці культури Чернігова виділять менше, ніж 28 мільйонів. На 2024 рік планують виділити 4,5 мільйона. У цьому ж році на реалізацію передбачено — 2,5 мільйона гривень.

Про це на засіданні виконкому Чернігівської міськради повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Мозаїку, про яку всі говорять, чіпати ніхто не збирається. Коштів у цьому році у нас 2,5 мільйона, в наступний ми закладаємо ще 4,5 мільйони, тобто на два роки це сім мільйонів гривень. Вхідну групу потрібно закінчувати, там і плитка відвалюється і це небезпечно. Щодо інших робіт, то буде у нас більше можливостей, буде інший стан в Україні, то очевидно ми зобов’язані завершити цей об’єкт і здати його".
"Мозаїку чіпати не збираються": на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

Інфляція і зростання цін у державі швидша, ніж можливість міста виділяти кошти на реалізацію цього проєкту, сказав начальник міського управління капітального будівництва Вячеслав Почеп.

"Останнє корегування проєкту з перерахунком в поточні ціни, які нині діють в державі складає 28 мільйонів. В цьому році передбачається закінчити хоча б в першому читанні вхідну групу, для того, щоб діти більш-менш заходили в приміщення. Я не можу закуповувати тільки на поточний рік. Держава каже згідно з законодавством, що ми повинні закуповувати на загальну вартість об’єктів. Вона складає 28 мільйонів, але коштів на сьогодні у нас 2,5 мільйони", — додав Почеп.

"Мозаїку чіпати не збираються": на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
Начальник міського управління капітального будівництва Вячеслав Почеп. ФОТО: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, що 18 жовтня 2023 року міське управління капітального будівництва оголосило тендер на продовження капітального ремонту Міського палацу культури. У тендері перемогла компанія ТОВ "Фірма «МЖК-Сервіс»", яка проводила роботи у попередніх частинах капітального ремонту будівлі, з фінальною сумою у 28,2 мільйона гривень.

За словами Почепа, це ті роботи, на які не вистачило коштів у 2021 році, плюс виконання робіт по консервації мозаїки, яка розташована на стіні Міського палацу культури.

"Туди тільки додалося питання мозаїки. За той час поки ми робили термомодернізацію, мозаїку внесли у реєстр пам'яток місцевого значення. Тому з нею треба було щось робити. Ми отримали в обласному департаменті культури їхнє бачення з приводу консервації мозаїки. Це для того, щоб у майбутньому, коли будуть певні технології, її можна було б кудись перенести. Зараз розробили окремий розділ по консервації мозаїки, і ми будемо виконувати ці роботи, які у початковому проєкті були відсутні. Також перерахували все у поточні ціни", — говорить Почеп.

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