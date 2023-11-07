На Одещині за розбещення 7-річної дівчинки засудили чоловіка

В Одеській області до п'яти років за ґратами засудили чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки.

Про це 7 листопада повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У суді довели, що 34-річний Ізмаїла у червні цього року вмовив 7-річну дівчинку піти з ним з дитячого майданчика до під’їзду багатоквартирного будинку неподалік, де вчинив розпусні дії щодо неї.

Чоловіка визнали винним у розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України) та засудили до п'яти років ув'язнення. Свою провину він у суді визнав повністю.

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