На території Южноукраїнська та Вознесенська Миколаївської області правоохоронці затримали п'ятьох людей, яких підозрюють у виготовленні та збуті психотропу PVP . Свою діяльність вони розгорнули на території Вознесенського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

"39-річна мешканка Южноукраїнська запропонувала 36-річній знайомій та трьом знайомим чоловікам, віком від 32 до 52 років, разом зайнятись бізнесом, пов’язаним із незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини — PVP та її подальшого збуту", — повідомили в поліції.

Організаторка займалась придбанням обладнання, прекурсорів та інших складових, необхідних для виготовлення психотропної речовини, також для обладнання лабораторії із виготовлення наркозасобів підшукала житлове приміщення в одному із сіл Арбузинської громади. Там інші учасники групи виготовляли синтетичний наркотик та надалі збували на території Южноукраїнська і Вознесенського району.

"Під час обшуку приміщення, де виготовлявся психотроп, правоохоронці вилучили близько 100 грамів синтетичного наркозасобу PVP, медичний шприц об’ємом 20 мл з рідиною світлокоричневого кольору, а також прекурсори та інші необхідні речовини для виготовлення психотропної речовини".

Вдома у підозрюваних поліцейські вилучили пристрій для вживання наркотиків, таблетки без маркування у zip-пакеті, лампи накалювання із залишками наркоречовини, шприці, фрагмент паперу фольги, дзеркало із залишками та нашаруваннями порошкоподібної речовини та мобільні телефони.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у "незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах".

Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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