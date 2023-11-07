Працівники відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду на Тернопільщині обстежили вулиці Кременця. Виявили 17 видів чужорідних рослин.

Про це повідомляють на сторінці саду в соцмережі.

Борщівник Мантегацці, амброзія полинолиста та далекосхідна гречка богемська. Фото: Кременецький ботсад

Науковці перевірили вулицю Козубського, Чорновола, Харчука, Шевченка, Дубенську, Ольжича, Піддівичу, Дівичу, Сичівку, Джерельну.

Дуб червоний, плоди тладіанти й оцтове дерево. Фото: Кременецький ботсад

"Більшість видів-чужинців розрослися вздовж доріг у районі автовокзалу. Зокрема, амброзія, яка раніше траплялася одинично, тепер масово зростає на вулиці Харчука та Сичівка".

Що відомо про інвазивні види рослин

Інвазивні — це чужорідні види рослин, які інтенсивно поширюються на нових територіях і загрожують місцевій флорі та фауні, витісняють і спричиняють загибель місцевих видів, йдеться у повідомленні.

Клен ясенелистий та золотушник канадський. Фото: Кременецький ботсад

Вони трансформують цілі екосистеми та роблять їх бідними. Частина з них є трансформерами, які не просто витісняють одного чи двох природних конкурентів, а змінюють умови довкілля (наприклад, деякі рослини мають здатність змінювати хімічний склад ґрунту). Нові умови приваблюють інші нехарактерні для наших країв види, в результаті змінюється вся екосистема.