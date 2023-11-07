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Народний депутат з Бердянська Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання Ірини Фаріон
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Народний депутат з Бердянська Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання Ірини Фаріон

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Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання Ірини Фаріон
Єгор Чернєв І Ірина Фаріон. Фото: Єгор Чернєв/ Facebook I Ірина Фаріон/Facebook

Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради і народний депутат з Бердянська Єгор Чернєв закликав Службу безпеки України (СБУ) здійснити перевірку висловлювань філологині Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у тилу.

Про це сьогодні, 7 листопада, Єгор Чернєв написав на своїй сторінці Facebook.

"Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну. На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями", — зазначив він.

Єгор Чернєв підкреслив, що особливо підозрілою для нього є діяльність Ірини Фаріон в контексті її радянського минулого.

"Як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю СБУ здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням", — зазначив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради.

Реакція на слова Фаріон

Після інтерв'ю з мовознавицею уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав, що звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі скандалу з нею, який зараз обговорюють у соцмережах.

Третя окрема штурмова бригада публічно не коментувала цей випадок, але заступник командира бригади Максим Жорін написав у своїх соцмережах, що правоохоронним органам варто звернути увагу на діячку.

Парамедикиня, яка воювала в Маріуполі та боронила "Азовсталь", Катерина "Пташка" Поліщук також негативно висловилась щодо заяв Фаріон: "Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проєктом Кремля. Ви — ворог, що просуває отруйні гидкі наративи".

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