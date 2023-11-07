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В Одесі на 8 листопада оголосили штормове попередження: очікується вітряна погода
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В Одесі на 8 листопада оголосили штормове попередження: очікується вітряна погода

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В Одесі на 8 листопада оголосили штормове попередження: очікується вітряна погода
Море, зображення ілюстративне. Джерело: pexels.com

В Одесі та області 8 листопада оголосили штормове попередження через вітряну погоду. Вранці та в першій половині дня очікуються пориви південного вітру 15-17 м/с.

Про це 7 листопада повідомили в Одеській міськраді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Через погіршення погодних умов одеська мерія просить одеситів та гостей міста максимально обмежити переміщення та поїздки. А також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Додатково у міськраді нагадали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні небезпечно.

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