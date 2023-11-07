Голова правління АТ "Облтеплокомуненерго" Олексій Щербина став позаштатним радником секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломака з питань сталого функціонування, розвитку та модернізації системи теплопостачання. Щербина представлятиме міську раду у перемовинах щодо модернізації системи теплопостачання Чернігова на міжнародному рівні.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови та секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако під час засідання виконавчого комітету 7 листопада.

"Олексій Щербина – позаштатний радник, у нього немає тут ні заробітної плати, ні посади. Мені потрібен позаштатний радник з питання теплоенергетики. Чому? Тому що у нас зараз дуже серйозні й амбітні проєкти. З USAID, зокрема, це розроблення всієї системи теплопостачання в місті Чернігові. Коли буде розроблено цей проєкт системи теплопостачання, ми хочемо залучати кошти під цей проєкт: грантові, кредитні, державні. І на переговорах з інвесторами треба фахова людина, яка добре розуміється, але вони хочуть розмовляти з представником місцевої влади. Не теплогенеруючого підприємства (приватного чи комунального), а саме представником місцевої влади. Був варіант ввести його (Щербину, — ред.) у виконком, був варіант зробити позаштатним радником. Позаштатним радником я його призначив на минулому тижні, підписав розпорядження, – пояснив Ломако у коментарі Суспільному.

Зокрема рішенням виконкому 7 листопада Олексія Щербину уповноважили на налагодження ефективної комунікації та координації між виконкомом, теплопостачальними підприємствами, органами влади, зокрема Міністерством енергетики України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", міжнародними неурядовими організаціями, надавачами технічної, фінансової, гуманітарної, грантової допомоги.

Олександр Ломако — виконувач обов'язків міського голови Чернігова. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Ніяких рішень радник не ухвалює. Він може просто скомунікувати потім на якомусь етапі партнерів чи державні організації з виконкомом, зі мною чи з профільним заступником. І далі ми все одно будемо ухвалювати рішення як міська рада",– зазначив Олександр Ломако.

Олексій Щербина каже: право підпису він не матиме.

"Всі документи будуть підписуватися виконувачем обов'язків міського голови чи профільними заступниками. Це просто для покращення комунікації та пришвидшення вирішення питань".

Нагадаємо, що окрім посади голови правління АТ "ОТКЕ", Олексій Щербина є радником керівника КП "Теплокомуненерго", яке управляє єдиним майновим комплексом Чернігівської ТЕЦ.

Як пояснив Олександр Ломако, наразі офіційно керує КП "Теплокомуненерго" Дмитро Коваленко, з яким нещодавно підписали контракт.

"Він готував підприємство до опалювального сезону. Я чекав, поки почнеться опалювальний сезон, щоб подивитися, як він працює. Коли ми завершили всі роботи, ТЕЦ розпочала вчасно і нормально опалювальний сезон, я з ним підписав контракт до кінця наступного опалювального сезону. Тобто на два сезони: цей, який вже розпочався, і наступний", – прокоментував Ломако.

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