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В окупованій Керчі пролунали вибухи: що відомо
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В окупованій Керчі пролунали вибухи: що відомо

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В окупованій Керчі пролунали вибухи: що відомо
Керч. Фото: Крим.Реалії

У вівторок, 7 листопада, у Керчі в тимчасово окупованому Криму чули два вибухи.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.

"Було чути два вибухи. Вибухи були не сильні, може за містом", — розповів він.

Що відомо про останні вибухи у Криму

  • У ніч на 7 листопада у Саках та Новофедорівці окупованого Криму було чути вибухи. Також у Севастополі працювала російська ППО — уламки від збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці, у Качі та на подвір'я приватного будинку в Орлівці, де чоловік отримав перелом руки.
  • 4 листопада в окупованій Керчі пролунали потужні вибухи. В районі Кримського мосту видно задимлення. Окупаційна влада заявляє про роботу ППО. Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі під час ракетної атаки, не дозволять йому нести бойове чергування.
  • Ракетний корабель "Аскольд" після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі, отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту, повідомив СтратКом ЗСУ.
  • 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про роботу ППО у місті.

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