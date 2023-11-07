Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру в колабораційній діяльності жителю тимчасово окупованого села Новополтавка Запорізької області, який, за даними слідства, пішов на співпрацю з РФ та добровільно обійняв посаду старости так званого "Новополтавского старостинского округа".

Про це сьогодні, 7 жовтня, поінформували в ЗОВА з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, підозрюваний допомагав встановлювати та підтримувати окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях на Запоріжжі:

"Перебуваючи на посаді, він, на виконання вказівки окупаційної влади, організував та забезпечив процес примусової паспортизації мешканців сіл Новополтавка та Зоря Чернігівської селищної територіальної громади".

Крім того, чоловік здійснював агітацію в закладах освіти, комунальних підприємствах та інших установах щодо співпраці з окупантами:

"У вересні 2022 року, діючи на виконання вказівок окупаційної влади та за підтримки збройних формувань рф, зрадник особисто провів комплекс заходів для підготовки та організації проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях".

Слідчі УСБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Фігуранту, у разі доведення провини, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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