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У Вінниці затримали депутата та двох працівників Муніципальної варти: в чому їх підозрюють
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У Вінниці затримали депутата та двох працівників Муніципальної варти: в чому їх підозрюють

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У Вінниці затримали депутата та двох працівників Муніципальної варти: в чому їх підозрюють
Правоохоронці проводять обшуки у затриманих учасників угрупування. Фото: СБУ

Служба Безпеки України затримала депутата Вінницької районної ради з колишньої ОПЗЖ та двох працівників Муніципальної варти. Їх підозрюють у незаконному вимаганні грошей з підприємців регіону.

При обшуках у помешканні депутата вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. У його спільників — готівку та чорнові записи "боржників", повідомили в пресслужбі СБУ.

Усі троє під керівництвом місцевого кримінального авторитета вимагали гроші з власників бізнесу. Зокрема, керівника агрокомпанії просили сплатити 9 тисяч доларів вигаданого боргу. За відмову — погрожували застосувати насильство до нього та його родини, а також знищити сільгосптехніку підприємства.

У Вінниці затримали депутата та двох працівників Муніципальної варти
Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі. Наразі всім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Троє з них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою. Наразі триває розслідування. затриманим загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

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