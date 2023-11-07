У Вінниці затримали депутата та двох працівників Муніципальної варти

Служба Безпеки України затримала депутата Вінницької районної ради з колишньої ОПЗЖ та двох працівників Муніципальної варти. Їх підозрюють у незаконному вимаганні грошей з підприємців регіону.

При обшуках у помешканні депутата вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. У його спільників — готівку та чорнові записи "боржників", повідомили в пресслужбі СБУ.

Усі троє під керівництвом місцевого кримінального авторитета вимагали гроші з власників бізнесу. Зокрема, керівника агрокомпанії просили сплатити 9 тисяч доларів вигаданого боргу. За відмову — погрожували застосувати насильство до нього та його родини, а також знищити сільгосптехніку підприємства.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі. Наразі всім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Троє з них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою. Наразі триває розслідування. затриманим загрожує до 12 років з конфіскацією майна.