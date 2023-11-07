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Благословляли російську армію. На Закарпатті СБУ перевіряє два храми УПЦ (МП)
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Благословляли російську армію. На Закарпатті СБУ перевіряє два храми УПЦ (МП)

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Благословляли російську армію. На Закарпатті СБУ перевіряє два храми УПЦ (МП)
Фото: Віталій Глагола/Telegram

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє храми Української православної церкви Московського патріархату у селах Руські Гевці та Червоне, які виправдовували вторгнення Росії в Україну та благословляли російську армію.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках", — йдеться у повідомленні.

Суспільне намагається дізнатися деталі ситуації.

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