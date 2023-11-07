На митному посту "Ужгород-автомобільний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники виявили у вантажівці з макулатурою приховану партію комерційного товару на 2 мільйони гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської митниці.

Загальна вага макулатури сказала 22 тонни.

"Інспектори-пошуківці відправили фуру на сканування. В ході повного митного огляду з розвантаженням усього товару з’ясувалося, що серед зазначеної в товаросупровідних документах макулатури приховано партію комерційного товару. У 72 коробках, що знаходилися на самому низу причепу та присипані макулатурою, приховали новенький одяг, взуття та аксесуари виробництва Італії, а в 14-х коробках — товар для побутового вжитку, зокрема: помпи та насоси для кавоварок; засоби для видалення жиру для кавоварок; порошки для видалення накипу для кавоварок", — йдеться у публікації.

Фото: Закарпатська митниця

Незаконний вантаж вилучать, його остаточну вартість встановить експерт-спеціаліст. Орієнтовна загальна вартість вже перевищує 2 мільйони гривень. Справу скерують до суду.

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