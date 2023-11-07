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Вода відійшла від греблі, а місцеві чекають на ЗСУ: кореспондент Суспільне Крим побував на Білогірському водосховищі
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Вода відійшла від греблі, а місцеві чекають на ЗСУ: кореспондент Суспільне Крим побував на Білогірському водосховищі

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Вода відійшла від греблі, а місцеві чекають на ЗСУ: кореспондент Суспільне Крим побував на Білогірському водосховищі
Гребля Білогірського водосховища. Фото: Олександр Сокирський/Суспільне Крим

Через обміління одного з найбільших у Криму водосховищ — Білогірського, вся південно-східна частина півострова може залишитися без стратегічного запасу води. "Спікер" окупаційного кримського парламенту Володимир Константинов у вересні заявляв, що цих запасів вистачить на понад рік. Тоді ж ми публікували репортаж з Білогірського водосховища. Як змінилася ситуація за цей час, кореспондент Суспільне Крим поїхав перевірити на місці.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Наскільки обміліло Білогірське водосховище, помітно здалеку: вода відійшла від основи греблі, а канали, практично, сухі. Сама гребля почала просідати і руйнуватися, розповідають місцеві жителі. Вони вважають, що в Криму починається нова водна криза.

Місцеві розповіли кореспондентові Суспільне Крим, що регулярно залишають патріотичні позначки, аби нагадати окупантам, чий Крим.

Малюнок прапора України біля Білогірського водосховища
Малюнок прапора України біля Білогірського водосховища. Фото: Олександр Сокирський/Суспільне Крим

"Нас у Білогірському районі багато. Більшість місцевих кримських татар за Україну. Чекаємо на ЗСУ. Самі окупанти розуміють, що вони тут тимчасові правителі, тому й таке ставлення до водосховища і взагалі до природи. Сміттєзвалища роблять прямо на березі водосховища, нічого святого. Їхнє завдання — урвати максимально, не замислюючись про майбутнє", — розповів місцевий житель.

Літо та осінь 2023 року у Криму були аномально теплими та посушливими, зазначають кримчани. Річки, які живили Білогірське водосховище, суттєво обміліли. Але якщо наразі Білогірське водосховище ще зберігає так званий корисний запас води, Тайганське, яке від нього живиться, перебуває під загрозою висихання.

Серед причин дефіциту води на півострові еколог Євген Хлобистов називає не лише погодні умови. А й те, що за рахунок росіян, які переселилися в Крим, населення півострова збільшилося майже на мільйон осіб, відповідно, в посушливому регіоні суттєво зросло споживання води.

Катастрофічну ситуацію з водопостачанням у цій частині Кримського півострова можна було би вирішити, якби росіяни не зруйнували греблю Каховської ГЕС. Адже внаслідок цього Північнокримський канал, фактично, припинив своє існування.

Сміттєзвалище на березі Білогірського водосховища
Сміттєзвалище на березі Білогірського водосховища. Фото: Олександр Сокирський/Суспільне Крим

Що відомо про обміління водосховищ у Криму

  • Через посуху в окупованому Криму фіксується масове обміління річок, які живлять наливні водосховища півострова. "Глава" окупаційного кримського парламенту заявив, що запасів води для потреб кримчан має вистачити на рік.
  • Станом на 25 жовтня, ситуація з наповнюваністю Білогірського водосховища, яке почало міліти у серпні, вже була критична. Окупанти змушені були звести до мінімуму спуск води з водосховища у русло річки Біюк-Карасу, але рівень води у ньому продовжував падати.
  • Через чотири місяці після підриву греблі Каховськоїй ГЕС окупантами, Кримський півострів опинився на порозі водної кризи. Білогірське та Тайганське водосховища заповнені на 32% і 16% від проектного обсягу.
  • Також після підриву ГЕС окупаційна влада Криму почала замовчувати серйозні проблеми з водопостачанням на півострові, а саме зі забезпеченням мешканців прісною водою.
  • На початок жовтня водосховища природного стоку в Криму наповнені на 62%. Ситуацію погіршує посушлива осінь на півострові, опадів дуже мало для наповнення водосховищ.
  • У серпні окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рівень води у Північнокримському каналі поступово знижується, запасів у ньому вистачить ще до трьох місяців.
  • Через Північнокримський канал території Крим забезпечуються прісною водою. Через підрив греблі є ризик обміління каналу, адже здійснюється неконтрольований викид води вниз за течією.
  • Північнокримський канал раніше поповнювався водою з Каховського водосховища на Дніпрі. Наразі супутникові знімки показують, що на ділянках Дніпра, що живлять водою канал, з'явилися сліди обміління.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що через підрив Каховської ГЕС, Крим залишиться без води на найближчі три-десять років, адже постачання води до півострова стане фізично неможливим.

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