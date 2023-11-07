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Податкова знижка: у ДПС Львівської області пояснили, хто її може отримати
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Податкова знижка: у ДПС Львівської області пояснили, хто її може отримати

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Податкова знижка: у ДПС Львівської області пояснили, хто її може отримати
Фото: pexels.com

Упродовж цього року 10 747 мешканців Львівщини звернулись за правом на отримання податкової знижки. З них 10 515 платників її отримали. Сума повернутого ПДФО становить 35,5 млн гривень.

Начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області Володимир Коваль розповів Суспільному, хто може отримати податкову знижку.

Платники податків Львівщини користувались правом на отримання податкової знижки у таких випадках:

  • коли сплачували проценти за користування іпотечним житловим кредитом;
  • вносили пожертви або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • сплачували за навчання в українських закладах освіти;
  • сплачували страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески (в рамках недержавного пенсійного забезпечення).

За словами Володимира Коваля, найчастіше платники податків Львівщини зверталися за податковою знижкою, коли сплачували за навчання у вишах та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення.

"Так ми отримали 8932 декларації щодо податкової знижки щодо коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання. Та 1688 декларацій щодо страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення", — каже чоловік.

Що відомо про податкову знижку

  • Громадяни мають можливість отримати податкову знижку у 2023 році за витратами, здійсненими у 2022 році. Для цього до 31 грудня включно необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
  • Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто засвідчити свої витрати, аби повернути частину коштів за 2022 рік, можна лише до кінця поточного року. А от вже у 2024 році громадяни зможуть подавати декларацію про майновий стан для отримання податкової знижки за витратами, що здійснені цього року. Зокрема, це витрати на навчання, іпотеку, переобладнання авто тощо.

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