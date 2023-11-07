Податкова знижка: у ДПС Львівської області пояснили, хто її може отримати

Упродовж цього року 10 747 мешканців Львівщини звернулись за правом на отримання податкової знижки. З них 10 515 платників її отримали. Сума повернутого ПДФО становить 35,5 млн гривень.

Начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області Володимир Коваль розповів Суспільному, хто може отримати податкову знижку.

Платники податків Львівщини користувались правом на отримання податкової знижки у таких випадках:

коли сплачували проценти за користування іпотечним житловим кредитом;

за користування іпотечним житловим кредитом; вносили пожертви або благодійні внески неприбутковим організаціям;

сплачували за навчання в українських закладах освіти;

сплачували страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески (в рамках недержавного пенсійного забезпечення).

За словами Володимира Коваля, найчастіше платники податків Львівщини зверталися за податковою знижкою, коли сплачували за навчання у вишах та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення.

"Так ми отримали 8932 декларації щодо податкової знижки щодо коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання. Та 1688 декларацій щодо страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення", — каже чоловік.

Що відомо про податкову знижку