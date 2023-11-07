На Одещині подружжя зʼїло гриби з городу: 70-річний чоловік загинув

На Одещині від отруєння грибами загинув 70-річний чоловік. Напередодні він зібрав їх на власному городі й зʼїв разом з дружиною.

Про це 6 листопада повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Повідомлення про госпіталізацію чоловіка до центру надійшло 3 жовтня. Його разом з дружиною доставили до обласної лікарні з районної. За їхніми даними, 70-річний житель Березівського району зібрав на власному городі гриби, які вважав їстівними, та разом з дружиною зʼїв їх. Через 12 годин обом стало погано: у них була нудота, блювання, пронос.

До центру чоловік поступив у вкрай важкому стані, його дружина, яка зʼїла менше грибів, почувалось краще. Попри інтенсивні реанімаційні заходи, стан чоловіка погіршувався, відбулось ураження нирок, печінки, нервової системи. Він загинув на другий день після переведення. Причиною отруєння могли стати гриби лепіоти, залишки яких родичі знайшли на городі.

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