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Початок опалювального сезону: у Полтаві кілька вулиць без теплопостачання
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Початок опалювального сезону: у Полтаві кілька вулиць без теплопостачання

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Початок опалювального сезону: у Полтаві кілька вулиць без теплопостачання

На кількох вулицях Полтави тимчасово не буде теплопостачання. Це пов’язано із ремонтними роботами.

Про це Суспільному повідомила речниця «Полтаватеплоенерго» Інна Куліш.

Нині працівники обласного підприємства працюють над тим, аби ліквідувати ці аварії.

"Запуск усіх котелень і початок опалювального сезону –це зазвичай 2-3 дні. І тому теплопостачання може тимчасово з'являтись і припинятись".

Немає теплопостачання за такими адресами:

  • провулок Клубний, 4а, 4, 4б;
  • вулиця Пушкіна, 126;
  • провулок Деревообробний, 4;
  • вулиця Решетилівська, 1, 3, 5, 13;
  • вулиця Тролейбусна, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12;
  • вулиця Капітана В. Кісельова, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38/7, 42, 44
  • вулиця Соборності, 67, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79;
  • вулиця Н. Левицького, 3,5,4,6.

У ремонтних роботах задіяні і балансоутримувачі будинків, розповіла Інна Куліш.

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