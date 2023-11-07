29 жовтня 2023 року у Запорізькій обласній клінічній лікарні від отриманих на фронті поранень, помер 47-річний солдат Володимир Гаврилюк з Хмельниччини.

Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

27 жовтня 2023 року Володимир Гаврилюк отримав поранення в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Його з поля бою доправили до Запорізької обласної клінічної лікарні.

Поранення виявилися несумісними із життям. Через два дні, 29 жовтня, Володимир Гаврилюк помер у лікарні.

В нього залишилися колишня дружина, двоє дітей та сестра.

Сьогодні, 7 листопада, громада попрощалася із захисником. Поховали Володимира Гаврилюка у селі Партинці на сільському кладовищі.

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