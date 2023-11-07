На Черкащині під час пожежі чоловік отримав травми

У селищі Маньківка Уманського району зайнявся житловий будинок. Господар на пожежі отримав опіки.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

"У селищі Маньківка Уманського району 6 листопада о 19:10 виникла пожежа житлового будинку. На місце події прибули рятувальники, які о 20:42 пожежу ліквідували", — розповіла Юлія Норовкова.

Внаслідок займання чоловік отримав опіки.

"Вогнем знищено покрівлю, речі домашнього вжитку та меблі. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі", — деталізувала речниця.

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