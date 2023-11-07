На декількох вулицях Сімферополя весь день не буде води

У вівторок, 7 листопада, весь день не буде води на декількох вулицях окупованого Сімферополя через заміну ділянки трубопроводу в районі вулицях Ростовська та Мектеп. Водопостачання відновиться після 20:00.

Про це повідомила окупаційна компанія "Вода Криму".

Води не буде на таких вулицях: Київська, Ростовська, Ніканорова, Смольна, Камська, Стрілецька, Любима. Водночас на цей час працівники цього підприємства підвозитимуть питну воду автоцистернами.

Крім того, через заміну ділянки трубопроводу в районі вулиці Мектеп у межах ремонту дороги обмежать водопостачання на наступних вулицях: Мектеп, Єшиль, Папоротева, Кирпичний проїзд, Гаспринського, Сахарова.

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