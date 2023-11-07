"Запечена качка з тушкованою капустою" — таку страву готують для військових на фронт ресторатори Наталія та Олексій. Цей обід термічно обробляють і пакують у спеціальні пакети, аби можна було довго зберігати. Таку ініціативу вирішили провести до дня святого Мартина — покровителя міста Мукачево, який відзначають щороку 11 листопада. Далі обіди відвезуть військовим 128 бригади.

Такий пакетований обід на фронт військовим 128 окремої гірсько-штурмової бригади до дня святого Мартина. Після термічної обробки в автоклаві, таку страву можна зберігати близько року.

Ресторатор Олексій Синчук каже: "Пробуємо готувати для військових нашої героїчної 128-ї бригади. Це будуть продукти в реторт-пакетах. Спочатку хотіли робити це в банках, але відкинули цю ідею, тому що вони б'ються. Приготували до дня святого Мартина качині ніжки з класичною тушкованою червоною капустою. Готову страву кладемо в реторт-пакет, він запаюється. Під тичком і під температурою вище 100 градусів він стерилізується. Він придатний до транспортування і зберігання навіть не в холодильнику тривалий термін. Звісно, не на сонці, а в таких кімнатних умовах. Може зберігатися до 12-18 місяців".

Діана Шух/Суспільне Ужгород

Ініціював приготування таких пакетованих обідів для військових туризмознавець та волонтер Максим Адаменко. Чоловік каже: таким чином хотів підняти бойовий дух захисникам на фронті.

"Традиційна святкова їжа, обід на день святого Мартина — це смажені гуси, тушкована капуста і якийсь гарнір. Традиційно це робили картопляні ньоки або щось інше. І от виникла така ідея для наших захисників, наших мукачівців, бо я сам із Мукачева, на це свято пригостити чимось смачним. Ідея була така, щоб це була проста їжа, щоб або не підігрівати, або підігріти. І таким чином хочемо приємний сюрприз зробити нашим хлопцям", — розповів туризмознавець.

За словами Максима Адаменка, до такої ініціативи можуть долучитися усі. Для цього необхідно замовити цей пакетований обід і передати військовим на фронт.

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