На Хмельниччині врятували корову, яка впала у погріб

У селі Припутні Ізяславської громади, що на Хмельниччині, рятувальники витягнули з погреба корову, яка туди впала. Наразі життю тварини нічого не загрожує.

Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.

За їх інформацією, п'ятого листопада місцеві жителі села Припутні зателефонували до Служби порятунку та повідомили, що в їх погріб провалилася корова. За вказаною адресою одразу прибули рятувальники.

"За допомогою сільськогосподарської техніки, яку надали місцеві жителі, ми розчистили отвір погребу. Після цього, за допомогою стяжного ременя, витягнули корову з кількаметрової глибини", — кажуть рятувальники.

Наразі життю тварини нічого не загрожує, додали в ДСНС.

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