"Жовте" попередження: по Черкаській області прогнозують значні дощі

8 листопада по Черкаській області прогнозують значні дощі. Через інтенсивність їх прирівнюють до першого рівня небезпечності — "жовтого".

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, вдень 8 листопада прогнозують сильні дощі. Опісля похолоднішає.

"З північними вітрами на Черкащину надійде холодне повітря, температурний фон знизиться на 3-4°. Завершиться теплий період року, кінцем якого вважається перехід середньодобової температури через межу +10° у бік зниження, який в цьому році буде рекордно пізнім", — прокоментував Віталій Постригань.

Черкаський обласний гідрометцентр

У четвер та п’ятницю, 9 та 10 листопада, антициклон із півдня забезпечить стабілізацію погоди. Атмосферний тиск зростатиме, хмарність зменшиться.

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