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На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
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На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій

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На Житомирщині для бійців ТРО, які служать на півночі області, провели навчання з надання першої медичної допомоги пораненому. Протягом п'яти днів інструктори, які мають бойовий досвід, навчали військових, як рятувати пораненого побратима під ворожим обстрілом, зупинити кровотечу та винести пораненого із поля бою.

Заняття для бійців проводили інструктори із бойовим досвідом. Наталія Лучко працювала, як бойовий медик з початку АТО. Вона розповіла, що головне завдання цих навчань — це не лише навчити правильно надавати медичну допомогу, але і підготувати військових до того, що рятувати побратимів доведеться на полі бою під обстрілами.

"Ніхто не може передбачити, як він реагуватиме на певні ситуації, поки не опиниться в них. Але наша мета — максимально наблизити навчання до реальних бойових умов, щоб військові могли краще розуміти, з чим вони можуть зіштовхнутися. Ми розуміємо, що реальні бойові умови і умови навчання відрізняються, але ми принаймні надаємо їм необхідну інформацію та практичні навички для підготовки", — говорить інструкторка Наталія Лучко.

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Наталія Лучко. Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

Навчання проводять в умовах, які якомога точніше відображають бойові ситуації, використовуючи штучну кров та організовуючи вибухи. За легендою, військовий на позивний "Шао" отримав кілька поранень кінцівок, включаючи вибухову ампутацію ноги. За кілька хвилин його побратим повинен зупинити кровотечу та винести військового із поля бою. "Шао" має бойовий досвід — воював під час проведення АТО. За його словами, всі військові повинні володіти навичками надання першої медичної допомоги.

"Треба мати холодний розум і не дозволяти собі розгубитися, не відволікатися на жодні думки. Ти маєш конкретне завдання — врятувати життя, ти повинен це зробити і нічого більше. Ці навички повинні бути в усіх, незалежно від звання чи посади. На полі бою всі рівні — куля чи осколок не питають, хто ти — генерал чи простий солдат", — каже військовий на позивний "Шао".

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Військовий на позивний "Шао". Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

Медикиня на позивний "Василіса" розповіла, що від правильності надання першої медичної допомоги залежить, чи виживе військовий та чи встигнуть його довезти до стабілізаційного пункту. Найперше під час поранень — це зупинка кровотечі.

"На першому етапі ми рятуємо поранених від масивної кровотечі. 87 відсотків загибелі солдат — це саме масивні кровотечі. Тому накладання турнікетів, тампонування ран, зупинка масивної кровотечі — це дуже важливий етап. Це перший пункт протоколу надання допомоги", — говорить медикиня.

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Медикиня на позивний "Василіса" (зліва). Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

На Житомирщині провели навчання з надання першої медичної допомоги в умовах бойових ситуацій
Житомирщина, 3 листопада 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

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